Più concentrati con la dieta giusta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) di Maria Cristina Righi Problemi di memoria e di concentrazione? Lapuò essere di grande aiuto. Frutta secca, ricca di omega-3, per rallentare l’invecchiamento delle funzioni cerebrali. Carote per ridurre lo stress ossidativo coinvolto in diverse malattie del cervello. Barbabietole con nitrati che dilatano i vasi sanguigni e mantengono ossigenato il cervello. Quest’organo complesso che ospita miliardi di neuroni, neurotrasmettitori e molecole chimiche (come dopamina, serotonina, acetilcolina), ha bisogno di carburante, come l’intero corpo. Per la difficoltà di concentrazione, si torna allamediterranea, basata su prodotti freschi e non trasformati, questaprivilegia verdure, legumi e cereali, semi, spezie ed erbe aromatiche, olio d’oliva e pesce (soprattutto grasso, ricco di omega-3).