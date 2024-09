Morire di malasanità | l’assurda fine dello zio della campionessa Era stato dimesso tre volte

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Diagnosi errata,tredal Pronto soccorso: così è morto per aneurisma lo zio di Alice D’Amato. Tragedia nella famigliamedaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nella ginnastica artistica, esorella gemella Asia, anch’ella ginnasta che ha partecipato ai recenti Giochi olimpici. Il loro zio, Daniele D’Amato, è morto a soli 48 anni a causa di un aneurisma, dopo essereper ben tredal Pronto soccorso senza una corretta diagnosi. La vicenda ha scosso profondamente la comunità e ha aperto un’inchiesta per chiarire le responsabilità mediche. Diagnosi errata: confuso un aneurisma per lombalgia Nonostante le ripetute visite in ospedale, a Daniele D’Amato era stata diagnosticata erroneamente una lombalgia, una patologia ben diversa dalla dissecazione aortica che, purtroppo, lo ha portato alla morte.