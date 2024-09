Marina Brambilla il filo rosso che lega Iulm e Statale | I consigli ai ragazzi di oggi? Cogliere ogni opportunità e seguire anche le passioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Milano, 20 settembre – I primi passi da studentessa di Lingue all’università, quando il campus in via Bo ancora non esisteva. Il primo lavoro come interprete e traduttrice, poi il richiamo della ricerca, la carriera accademica, fino alla carica che ricoprirà da ottobre quando diventerà ufficialmente la prima rettrice delladi Milano. “Sono sempre proiettata verso il futuro e nuovi progetti, non sono abituata a guardare troppo al passato”, confessa. Ma quel premio appena ricevuto dalla “sua“come “Alumna dell’anno” è “un’occasione per riannodare i fili:la mia esperienza da studentessa, in fondo, mi servirà nel nuovo incarico”. Ripartiamo da qui. “era in piazza dei Volontari, in pieno centro ed era un ateneo più piccolo rispetto a