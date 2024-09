Maria De Filippi telefona a sorpresa a Tale e Quale Show e fa un appunto a Cristiano Malgioglio

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 20 settembre 2024)Deè stata la protagonista assente della prima puntata della nuova edizionedato chel’ha più volte nominata. Questo perché fra cantanti in gara (Verdiana, Thomas..) e imitati (Angelina Mango, Irama..) Amici è stato più volte ricordato. E non solo quel programma. Tant’è che lo stesso Giorgio Panariello, ironizzando, ha ricordato che loro sono la Rai e tutte le cose nominate erano di Mediaset. “Se ora mettete su Canale 5 c’è una fiction turca“. pov: il palinsesto di #Canale5 dalle 14:15 in poi#pic.twitter.