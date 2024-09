Lepore ‘salva’ le pedonalità | Nessun passo indietro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Non ci sono né ripensamenti né passisu scelte che hanno cambiato in meglio la città in questi anni". Il sindaco Matteoha corretto il tiro dopo quella che era sembrata a tutti, a sua volta, una retromarcia su anni di politiche sulla mobilità cittadina. Le pedonalizzazioni resisteranno anche a Bologna, invece sulla ‘turistificazione’ delle strade bolognesi il Comune continuerà a monitorare la situazione. "Continueremo a portarle avanti in modo pragmatico e con buonsenso – ha detto il primo cittadino riferendosi alle scelte che hanno cambiato la città negli ultimi 15 anni, come i T-Days –, lavorando su strade e piazze scolastiche e potenziando il servizio pubblico".è tornato sull’argomento dopo che le opposizioni erano saltate addosso ad alcune affermazioni sulle pedonalizzazioni.