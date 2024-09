Juve-Napoli forfait del big | la decisione è stata presa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tra pochi giorni ci saràntus-, un big molto probabilmente non sarà della gara. Antonio Conte prepara la gara di sabato contro la sua ex squadra, lantus. Gli azzurri affronteranno i bianconeri all’Allianz Stadium alle ore 18:30 ma non tutti potranno essere della gara. I partenopei affrontano lantus dopo la gara disputata in Champions League dalla Vecchia Signora contro il Psv. La partita non la giocherà– quasi sicuramente- il calciatore che l’ultima volta l’ha decisa all’Allianz Stadium: Federico Gatti. Il difensore italiano ha ricevuto una botta alla caviglia che ha complicato di parecchio la sua presenza nel big match contro il. Con Thiago Motta l’ex difensore del Frosinone è diventato titolare inamovibile e la sua assenza fa perdere parecchio al tecnico ex Bologna sul piano tattico.