Juric figlio di prof universitario gira le città in cui lavora e offre da bere ai tifosi al pub Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024)didaaial pub e ama il death metal (scrive di Ivanneoallenatore della Roma. Il primo giorno in cui arrivò a Torino, Ivanentrò in un pub, lo Shamrock, e ordinò una Guinness. Quando alcunidel Torino lo avevano riconosciuto, volevano offrirgli una birra. Lui pagò daa tutto il locale dicendo: «Me la offrirete solo dopo che avrò vinto una partita». In realtà, ha sempre pagato lui: lì o a Lo Sbarco, locale di San Salvario a cui avrebbe voluto dedicare una vittoria nel derby sulla Juve: non ci riuscirà mai. Ma all’allenatore che la Roma ha scelto per uscire dal pantano piace vivere lein cui. Le, le annusa, ne scopre l’anima.