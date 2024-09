Joussef morto a 18 anni in un incendio a San Vittore | era intrappolato in bagno dal suo letto in fiamme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Milano, 20 settembre 2024 -soffocato dal fumo dell’della branda che lui stesso avrebbe dato allee soprattutto senza via di fuga. Il diciottenne Youssef Mokhtar Loka Barsom sarebbe rimastoneldella cella per la presenza della branda che gli ha impedito di uscire dalla porte. È quanto emerge dalle indagini della procura di Milano che indaga sulla morte avvenuta la notte del 6 settembre del giovane egiziano, che si trovava in custodia cautelare a Sandal 14 luglio dopo l'arresto per rapina. L'autopsia ha accertato che la causa del decesso è stata l'inalazione del fumo. Barsom con l'aiuto del compagno di cella, indagato per omicidio colpo, avrebbe portato ilnele gli avrebbe dato fuoco con un accendino. Non si esclude neanche l'uso di un accelerante.