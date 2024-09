Il ricorso contro i medici Morto in ospedale 8 anni fa | | Hanno commesso errori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) La Procura di Ascoli ha presentatola sentenza assolutoria "perché il fatto non sussiste" emessa lo scorso febbraio dal tribunale di Ascoli a carico di duedell’Mazzoni, Gianluca Guercioni ed Ernesto Basaglia, accusati di omicidio colposo per la morte di Singh Pargat, un 54enne di nazionalità indiana residente a Comunanza, deceduto il 27 ottobre 2016 all’Torrette di Ancona dove era stato trasferito a seguito di complicanze. Nei loro confronti aveva chiesto la condanna a sei mesi ognuno il pubblico ministero Cinzia Piccioni che, ascoltata la sentenza assolutoria, aveva fin da subito annunciatoin Appello. Il giudice Matteo Di Battista motivò l’assoluzione spiegando che nel corso dell’istruttoria dibattimentale non era stata raggiunta la prova della piena colpevolezza dei due