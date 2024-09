I Pokemon armati fanno infuriare Nintendo | pronta una causa con lo sparatutto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 20 settembre 2024)ha deciso di portare in tribunale Pocketpair per l’eccessiva somiglianza di un nuovo videogioco al celebreha recentemente intrapreso un’azione legale contro il produttore giapponese Pocketpair, sviluppatore del gioco Palworld. Questo sarebbe stato accusato di violare i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale relativi al famoso franchise di Pokémon.sostiene che il gioco Palworld sia eccessivamente simile a Pokémon, ma con una sola e importante differenza: in Palworld i giocatori possono far combattere i loro personaggi utilizzando armi da fuoco. Lanciato nel 2023, questo gioco ha subito attirato l’attenzione degli appassionati che lo hanno soprannominato: “il Pokémon con le pistole”.faa Pocketpair (Pixabay) – Notizie.