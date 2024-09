FC 25 non ti convince? Prova la versione completa per soli 99 centesimi

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 20 settembre 2024) Se sei un appassionato di calcio e stai ancora valutando se acquistare FC 25, ladidi 10 ore disponibile tramite EA Play potrebbe essere la soluzione ideale per te. Al costo promozionale di0,99per il primo mese, avrai l’opportunità di testare a fondo il nuovo capitolo della serie calcistica targata EA Sports, esplorando tutte le novità e le caratteristiche del gioco prima di prendere una decisione definitiva. Se ti stai chiedendo come attivare questa impostazione ecco una guida passo passo con il nostro Santu Cos’è EA Play? EA Play è un servizio in abbonamento offerto da Electronic Arts che ti permette di accedere a una vasta libreria di giochi, inclusi titoli recenti come FC 25, oltre a vantaggi esclusivi come sconti sugli acquisti di giochi digitali e contenuti aggiuntivi.