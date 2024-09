Ex Istituto Marchiondi Spagliardi c’è un progetto | l’edificio diventerà uno studentato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Milano, 20 settembre 2024 – Rinascerà l'exdi Milano, capolavoro brutalista degli anni '50 progettato dall'architetto Vittoriano Viganò, in stato di abbandono dagli anni '80. L'edificio, tutelato per il suo interesse culturale, sarà oggetto di una ristrutturazione conservativa euna residenza universitaria con quasi 170 posti, della Fondazione Collegio delle Università Milanesi, oltre che un luogo di formazione dedicata alle arti e alla musica. L'investimento è di quasi 45 milioni di euro, con i lavori che inizieranno nel 2025 e che dovrebbero concludersi danella primavera del 2028. 'Life from Arts', questo il nome delche sarà realizzato da Bcma Studio - Caup, Shanghai, e avrà una connotazione unica nel suo genere: l'arte come driver.