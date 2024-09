Elisabetta Gregoraci spiega per quale motivo è stata ricoverata in ospedale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Negli scorsi giorni la showgirl ed ex protagonista del Grande Fratello Vipaveva raccontato di essereinper ben due volte a distanza di pochi giorni, a causa di un problema di salute di natura psicofisica. Intervidal settimanale Gente a pochi giorni dal suo debutto alla guida del programma Questioni di stile, in onda su Rai Due,ha raccontato i problemi riscontrati in queste ultime settimane e Ora sto meglio, grazie a Dio. Ho avuto la febbre altissima per giorni, mi sentivo stanca, senza forze, pensavo fosse un influenza. Mi trovavo a Roma e mia sorella Marzia mi ha suggerito di fare gli esami del sangue. Per fortuna l’ho ascoltata: mi hannoper un’ infezione alle vie urinarie. Dopo le cure, un viaggio a Milano, un secondo ricovero con nuova terapia antibiotica, ora pian piano mi sto riprendendo.