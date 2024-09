Ecco le linee guida dell’Acn per difendere le Asl dagli attacchi cyber

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 20 settembre 2024) Secondo il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, in Italia non è ancora “pienamente diffusa la consapevolezza della gravità deglie quindi della necessità di dotarsi di tutte le contromisure necessarie”. Il sottosegretario è intervenuto oggi alla tavola rotonda sulla minaccia cibernetica al settore sanitario organizzata presso la Regione Lazio. Il convegno è stato l’appuntamento per la presentazione del rapporto “La minaccia cibernetica al settore sanitario – Analisi e raccomandazioni”, che copre il periodo che va da gennaio 2022 ad agosto 2024, realizzato dall’Agenzia per lasicurezza nazionale. Il rapporto Il settore sanitario è particolarmente esposto aglicibernetici. E il terzo settore più colpito dopo quello manifatturiero e la vendita al dettaglio.