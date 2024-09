Ciclismo Van Der Poel fa 50 | Bello vincere ancora E non sono troppo magro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 settembre 2024 - Mathieu Van Derdà i numeri: dai 5 mesi e oltre senza successi (per la precisione 164 giorni), una anomalia per un corridore abituato a recitare il ruolo da protagonista su diversi palcoscenici, alla vittoria numero 50 in carriera, raggiunta nella tappa inaugurale del Giro di Lussemburgo 2024 (buono anche il sesto posto di Antonio Tiberi, mentre la seconda frazione ha visto il trionfo di Mads Pedersen proprio davanti all'olandese). Il tutto, ovviamente, con la prova in linea dei Mondiali di Zurigo 2024, in programma domenica 29 settembre, già nel mirino con l'obiettivo di provare a confermare il titolo vinto l'anno scorso a Glasgow: per Van Derla missione non sarà facile, ma neanche impossibile, specialmente quando alle spalle c'è un lavoro lungo e certosino.