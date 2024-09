Cade con lo scooter ma aveva bevuto troppo; denunciato 56enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il 19 settembre 2024, a Priverno (LT), i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un cittadino del posto, classe 1968. L’uomo era stato coinvolto in un incidente stradale autonomo mentre era alla guida del suo ciclomotore. Accertamenti alcolemici In seguito all’incidente, i militari hanno sottoposto il conducente ad accertamenti alcolemici presso una struttura sanitaria. I test hanno rivelato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, configurando così il reato di guida in stato di ebbrezza. Provvedimenti A seguito dell’accaduto, la patente di guida dell’uomo è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro. Il cittadino ora dovrà rispondere delle accuse mosse a suo carico. L'articolocon lomaproviene da Dayitalianews.