Buon debutto in Champions ma con l’amaro in bocca per Gasperini

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un amarissimo 0-0 tra Atalanta e Arsenal. Un puntoo per la Dea che torna ine ha anche l’occasione su rigore di superare i Gunners. Ma un super Raya nega due volte la rete a Retegui.osa schierando insieme Retegui, Lookman e De Ketelaere. Arteta risponde con Saka, Jesus, Martinelli e Havertz. E’ festa nel nuovissimo Gewiss Stadium riempito in ogni angolo. “La prestazione è soddisfacente e tutto sommato anche il risultato”. Gian Pieroguarda il bicchiere mezzo pieno, perché uno 0-0 contro l’Arsenal andando via con qualche rimpianto per l’Atalanta vale più del semplice punto per la classifica. “Per un pari avremmo firmato” ammette. Forte il rammarico del rigore sbagliato. “Dispiace per Retegui, anche se era presto”.