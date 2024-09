Avetrana – Qui non è Hollywood | la serie su Sarah Scazzi con Vanessa Scalera nei panni di Cosima Serrano

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dal prossimo 25 ottobre il catalogo di Disney+ si arricchirà di una produzione italiana che racconterà uno degli omicidi più famosi del nostro paese, quello di. Ladal titolo– Qui non èracconta così la storia della 15enne uccisa per mano della cugina e della zia. A dirigere il tutto è stato Pippo Mezzapesa. Nel cast della, nel ruolo diMisseri, Paolo De Vita in quello di Michele Misseri, Giulia Perulli in quello di Sabrina Misseri, Federica Pala neidi, Imma Villa in quelli di Concetta, Anna Ferzetti è invece la giornalista Daniela e Giancarlo Commare è Ivano Russo. A firmare la colonna sonora è stato Marracash.