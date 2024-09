ATP Hangzhou 2024 Bu firma l’impresa con Khachanov Ai quarti anche Kukushkin e Nakashima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si sono delineati i primidi finale del torneo ATP 250 di. Continua il sogno di Bu Yunchaokete, che ha realizzato la sorpresa di giornata, battendo in tre set il russo Karen, seconda testa di serie. Il cinese, numero 124 della classifica mondiale, si è imposto con il punteggio di 7-6 4-6 6-3 dopo due ore e trenta minuti di gioco. Nel prossimo turno il tennista cinese affronterà il kazako Mikhail. Il numero 112 del mondo non raggiungeva idi un ATP addirittura dal torneo di casa di Nur Sultan nel 2020.si è imposto nel derby con il connazionale Alexander Shevchenko per 6-4 7-6. Impresa sfiorata, invece, da Chak Lam Coleman Wong, tennista di Hong Kong, che ha avutodue match point contro Brandon, perdendo alla fine in tre set con il punteggio di 6-7 7-6 6-1.