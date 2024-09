Artigianato artistico e di qualità il coro unanime della politica | Serve un cambio culturale per avvicinare i giovani ai lavori manuali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Valorizzare l'e di alta gamma è un obiettivo bipartisan, condiviso da tutti i partiti politici. È quanto emerso dall'appuntamento dedicato al settore che ha organizzato il senatoreLega e componentecommissione Attività Produttive al Senato Gianluca Cantalamessa presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva in Roma. Un evento, realizzato in collaborazione con l'associazione Le Mani di Napoli, al quale hanno partecipato esponenti di maggioranza e di opposizione, che hanno condiviso la necessità di sostenere le aziende di un comparto che dà lustro e prestigio al Made in Italy.