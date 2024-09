Articoli di cancelleria e giocattoli non a norma | maxi sequestro a Como e Cantù

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – I controlli della Guardia di Finanza di, per verificare la conformità e sicurezza dei prodotti in vendita dagli esercizi commerciali, hanno consentito di mettere sotto56mila e 600potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, e dei bambini in particolare. Le verifiche, condotte anche a seguito di segnalazioni giunte al 117, i finanzieri della Compagnia Erba hanno sequestrato, in una attività commerciale, 18mila e 600 prodotti dirisultati privi delle indicazioni minime richieste dalla legge e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Non erano presenti infatti le avvertenze e la marcatura CE, obbligatorie, in particolare, per i prodotti destinati a bambini sotto i 14 anni.