Alluvione e polemiche È scontro totale Pd-FdI

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il botta e risposta politico, dopo i danni della nuovaemiliano-romagnola, ieri si è fatto più duro. Tra i primi a rispondere alle parole del ministro Nello Musumeci ("La Regione ha ricevuto oltre mezzo miliardo di euro in 10 anni per intervenire, ma cosa ha fatto?") è stato il sindaco Matteo Lepore. "Le dichiarazioni del ministro denunciano una grandissima carenza di senso delle istituzioni – ha detto il primo cittadino –. La natura dei lupi non passa mai, sanno solo azzannare. Siamo qui con i piedi nel fango che stiamo gestendo l’e il maltempo, e il ministro della Protezione Civile, che ha il compito istituzionale di aiutare i territori, fa campagna elettorale". Con Lepore anche il Pd nazionale.