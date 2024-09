Un’altra razzia di biciclette | Per noi un colpo mortale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Prima gli affari che vanno male, poi la spaccata, che è stato ildi grazia definitivo. "È la ciliegina sulla torta, ho deciso di chiudere", annuncia laconico Sergio Gianola, commerciante di 59 anni, che nel 2016 ha aperto a Lecco il primo negozio di bici elettriche, in cui ha investito duro lavoro, tanti, soldi, passione, sogni e speranze, che ora però deve buttare via perché in queste condizioni non può più andare avanti. Il furto è stato messo a segno l’altra notte, quella tra lunedì e martedì, al Lario ebike, rione di Belledo. "I ladri hanno sfondato la saracinesca e la vetrata con un furgone – racconta Sergio -. Mi hanno rubato setteelettriche a pedalata assistita, che hanno caricato sullo stesso furgone usato come ariete con cui sono anche scappati". Sui social ha elencato una per marca, modello, colore e taglia delle bici rubate.