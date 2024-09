Una nave indagherà 79 montagne sottomarine nei mari italiani | tra gli obiettivi il vulcano Cimotoe

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 19 settembre 2024) È partita oggi da Trapani ladi Ispra che nei prossimi due anni79italiane. Tra le prime strutture che verranno studiate c'è il complesso vulcanico sottono, al largo di Pantelleria. L'imbarcazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale è diretta proprio lì. I monti sottoni neicensiti, come già accennato, sono 79 e vanno dai 200 fino ai 2mila metri di profondità, per una superficie planare complessiva di oltre 13mila chilometri quadrati. Si tratta di aree mai monitorate prima, alcune quasi completamente sconosciute. Un'impresa tecnologica e scientifica senza precedenti in Italia, che rientra nell'ambito del progetto Mer (ne Ecosystem Restoration) finanziato dal Pnrr.