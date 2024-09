Trump- Harris sondaggio del Nyt | testa a testa e parità Nessun effetto Kamala in America

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 19 settembre 2024)sono in assolutanei sondaggini. A dirlo è una delle fonti più autorevoli del giornalismo statunitense e mondiale, il New York Times, che specifica come il recente duello in tv tra i due contendenti alla Casa Bianca, secondo molti osservatori a vantaggio della candidata democratica, non abbia spostato nulla in termini di consensi., ildel Nyt Il dibattito non ha spostato l’ago della bilancia. Donaldrestanocon il 47% ciascuno. E’ quanto emerge da undi New York Times, The Philadelphia Inquirer e Siena College, secondo il quale la vicepresidente è però avanti ain Pennsylvania. In una indagine condotta quasi interamente dopo il secondo tentato assassinio dell’ex presidente,è avanti nello stato di quattro punti e ha il 50% dei consensi a fronte del 46% di