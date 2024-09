Storia di un’Italia divisa pure nelle cure ai bambini

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ieri mi sono imbattuto in una piccola ma significativariportata dal giornalista Giovanni Rodriquez, che da sempre si occupa di sanità. Scrive Giovanni che il Nirsevimab-Beyfortus, un anticorpo monoclonale che protegge i neonati dal virus respiratorio sinciziale, sarà fornito gratuitamente soloregioni non in piano di rientro e non utilizzando risorse del Fondo sanitario nazionale. Di contro, nel Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia saranno i cittadini a dover acquistare di tasca loro il farmaco classificato in Classe C. Mentre Spagna e Germania hanno introdotto una prevenzione universale già dal 2023, noi ci culliamo nell’idea che la salute sia un diritto, ma solo se nasci dalla parte giusta dello Stivale.