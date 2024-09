Pfas Greenpeace fa partire la prima mappatura dei veleni in tutta l’Italia | Analisi in 220 città proviamo a colmare una lacuna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Per l’ex premier Mario Draghi è impossibile sostituire inel percorso di transizione ecologica a causa delle implicazioni economiche, anche se si tratta di un gruppo di sostanze chimiche pericolose per la salute e conosciute come ‘inquinanti eterni’. E mentre questa visione, sostenuta nella relazione che Draghi ha presentato alla Commissione Ue sulla competitività europea, è contestata dall’Isde (Associazione medici per l’ambiente) e dalle mamme No-Italia prosegue il suo lavoro d’indagine sulla presenza delle sostanze per e polifluoroalchiliche nelle acque potabili. Partirà dalla Toscana il prossimo 23 settembre, infatti, la spedizione “Acque senza” che, per cinque settimane, toccherà 220in tutte le regioni italiane per raccogliere campioni di acqua potabile alla ricerca di