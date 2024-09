Padovano su Juve-Napoli | Ecco chi è davvero favorita per il big match

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Michele, ex attaccante dintus, ha analizzato la sfida di sabato tra le due squadre, rivelando chi secondo lui è la vera. L’ex attaccante dintus, Michele, è intervenuto a “1 Football Club” su 1 Station Radio, dove ha analizzato il bigdi sabato tra le due squadre e ha parlato del ritorno di Antonio Conte allo Stadium. Più facile fare il calciatore, il DS o il cronista? “Decisamente il calciatore! Pensi solo ad allenarti e a giocare, non hai il peso delle responsabilità come un direttore sportivo,” ha dichiarato, sottolineando quanto sia diversa la carriera da calciatore rispetto a quella da dirigente. Chi è latrantus e? “È difficile fare un pronostico,” ha risposto. “Sia lantus che ilhanno lavorato bene sul mercato.