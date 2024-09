My First Film la recensione | creare dai fallimenti

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 19 settembre 2024) Did you know that mostmakers spend their entire lifes making some version of the same movie? Osservando certe monografie, diventa evidente come alcuni temi centrali ricorrano incessantemente: la carenza affettiva neidi Lanthimos o la criminalità organizzata in quelli di Scorsese. Zia Anger sembra inserirsi perfettamente in questa comunità di cineasti che, nel corso della loro carriera, continuano a riproporre e rielaborare i pochi temi a loro cari. Nella sua breve carriera Anger ha, per ben tre volte, giocato con i temi del suo primo lungometraggio Always All Ways. Mynon è il primodella regista statunitense, e paradossalmente non è nemmeno il suo primocon questo titolo, ma si tratta piuttosto di una riflessione sulla catastrofe che fu la sua opera prima, girata all’età di 25 anni.