L’uomo che olia gli ingranaggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ai campionati mondiali di hockey su pista che si stanno svolgendo a Novara si parla reggiano: detto dello scandianese Alessandro Uva che ha segnato anche due gol nella finalina under 19, l’altro reggiano presente non potrà segnare reti, ma potrà mettere le azzurre in condizioni di farlo. Parliamo di Marco Ferretti, 39 anni, che all’interno delle nazionali femminili svolge la mansione di meccanico. Ma prima di capire cosa fa in pratica, diciamo che Marco ha iniziato a giocare a hockey a Correggio a 8 anni, appendendo i pattini al chiodo a 22. Poi è diventato il meccanico della società e continuando la scalata, cinque anni fa ne è diventato il presidente. "Sì, questi sono i fatti – dice Ferretti da Novara in attesa della gara contro le spagnole – sono un vero presidente operaio.