L’organista Roberto Olzer inaugura la decima edizione di Box Organi

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lallio. Giovedì 19 settembre alle 21e jazzistaladella rassegna “Box. Suoni e parole d’autore” di Lallio. Il concerto, di saluto e ringraziamento al parroco don Fabio e di benvenuto a don Patrizio, è stato realizzato appositamente per l’occasione e approfondisce, a tre anni di distanza, l’itinerario musicale tracciato dal fortunato Primo Libro. Prosegue, con questo Secondo Libro di Canzoni per sognare, l’intuizione di realizzare all’organo suite di brani attinti a stili, generi, molto lontani dalla musicastica tradizionale, quasi il desiderio di immettere linfa nuova nel repertoriostico, con spirito di sperimentazione ma anche di rispetto per le caratteristiche più consone alla sua scrittura, la polifonia, gli impasti armonici e timbrici.