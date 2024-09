L’addio a Emilio Longhi Ufficiale politico e scrittore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Per gli amegliesi era una vera e propria istituzione. Si è spento all’età di 80 annidella Marina Militare,e da anni apprezzatoe autore tra le tante opere anche del vocabolario del dialetto amegliese. Da qualche tempo era ricoverato all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Nato a Ameglia nel 1944 ha frequentato l’Accademia navale di Livorno ricoprendo il ruolo difino al 2003. Ha sempre avuto la passione per la politica svolgedo il ruolo di assessore comunale (dal 1990 al 1995) e successivamente quello di consigliere comunale dal 1995 al 2014 oltre a scrivere una cinquantina di libri ideando la raccolta dei termini dialettali del suo paese proprio per conservare il ricordo e tramandarlo alle giovani generazioni .