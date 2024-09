La storia del tortino Porretta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dicidie se hai una certa età ti vengono in mente mille memorie. Le merende a scuola, le sfide ai 40 passi per riuscire a mangiarlo tutto alla ricreazione, gli scherzi di alcuni scolari. Ma anche la bontà al profumo di limone che questo"inventato" aTerme emanava una volta scartato. Il podcast di oggi racconta ladella prima merendina d'Italia creata da Dino Corsini e dalla moglie Vatulia, partendo dalla Tortache veniva preparata già dal 1935. Ma come nasce il? Ce lo racconta oggi Giulian Corsini, 90 anni, figlio di Dino e Vatulia. Con qualche aneddoto di Orlando Corsini, figlio di Giulian, che con i fratelli Giuliana e Dino, lavora in azienda. Lui in particolare racconta il perché di unche da sempre "impaluga", come si dice dalle nostre parti, ovvero è difficile da deglutire.