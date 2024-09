La refezione è gratuita per metà degli studenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo 5 anni di mensaper tutti, a non pagare ancora il pasto a scuola saranno oltre la. Per questo anno scolastico il 50%potrà godere ancora dellascolasticagrazie all’impegno dell’Amministrazione che ha deciso di rimodulare il servizio mantenendo un’attenzione particolare alle fasce più deboli. Il Comune ha anche ridefinito le tariffe introducendo nuove fasce di reddito Isee e ha stabilito che non verranno addebitati alle famiglie i costi dei pasti usufruiti nel mese di settembre. Un gesto concreto per sostenere chi si trova in difficoltà economiche e un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione che l’Amministrazione dedica alla comunità.