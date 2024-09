La Normale aderisce all’iniziativa Bike to work per una mobilità sostenibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Pisa, 19 settembre 2024 - La giornata deltofa parte delle misure intraprese dalla Scuolaper diffondere i valori del Piano Spostamenti Casa-Lavoro. È stato infatti visto che coloro che abitano nella fascia di distanza tra i 5km e i 20km usano prevalentemente l’auto o la moto come mezzi per recarsi al lavoro. Per questo, in collaborazione con gli altri atenei cittadini, la Scuolaha previsto specifiche convenzioni con Autolinee Toscane e Trenitalia atte a incentivare gli spostamenti casa-lavoro senza l’uso di auto e moto. Per il secondo anno consecutivo la ScuolaSuperiore partecipa alla giornata “to” che si terrà venerdì 20 settembre 2024 a partire dalle 8.45 presso il Palazzo della Carovana, in Piazza dei Cavalieri a Pisa, rivolta al personale di ricerca, a quello tecnico-amministrativo, agli allievi della Scuola.