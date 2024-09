Inzaghi che si dispera per le occasioni perse è stata la cosa più interessante di City-Inter Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ilnon è molto contento di. Una partita noiosa, senza acuti. Una partita che costringe a dare ragione al centrocampista del, Rodri. Menomale che c’era, senza di lui oltre allo stadio anche i telespettatori si sarebbero addormentati davanti alla tv. “Rodri aveva ragione su una. Abbiamo decisamente bisogno di meno partite come. Il momento più drammatico in un Etihad Stadium fredda è arrivato al minuto 78. Mentre l’sprecava una delle tante buonedella serata, Simone, era inginocchiato sull’erba mentre con le mani picchiava il terreno, come se stesse eseguendo una danza di un video musicale soft rock anni ’80, tirandosi i capelli, stropicciando il suo elegante abito scuro nell’erba”.