Influenza il ritorno dei contagi | più forte e pericolosa con il Covid Crolla il numero dei vaccinati

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 settembre 2024 – Proprio quando sembrava archiviato il capitolo, in agosto, i medici hanno registrato undi fiamma dei Coronavirus. Mai liberi del tutto. Presto dovremo fare i conti con l’epidemiale, che al solito imperversa nei mesi freddi. I segnali provenienti dall’emisfero australe, dove l’inverno è appena terminato, mostrano un incremento significativo deirispetto all’anno precedente. Accadrà così anche in Italia? Abbiamo interpellato su questi temi Marco Falcone, professore ordinario all’Università di Pisa, consigliere nazionale della Società italiana malattie infettive (Simit) e Alessandro Rossi, presidente Simg, sodalizio scientifico dei medici di famiglia. De Pascale Renato Quanti casi sono attesi? L’anno scorso in Italia si sono registrati circa 15 milioni dida virusli e parali.