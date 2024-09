In politica con il partito giusto Contrordine Pascale scende in campo?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024)compagni. Francesca, l'ex fidanzata di Silvio Berlusconi oggi attivista per i diritti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo qualche giorno fa aveva negato un impegno diretto in: "No. Mi piacerebbe, ci ho provato e ho rinunciato, perché non mi fido dei politici", aveva detto. Intervistata da Serena Bortone e Francesco Cundari.nella trasmissione di Rai Radio 2 5 in condotta, giovedì 19 settembre,cambia idea. Su un suo possibile futuro inha detto: “Mi candiderei? Non lo so, le cose importanti si fanno in silenzio. Ma certo che lo farei con il, con la possibilità di essere libera di difendere le mie idee”. E quale sarebbe ilspiega quali valori deve difendere: “Credo siae rispettoso degli elettori immaginare un'alleanza che parte dalla stessa radice comune, cioè da quella dell'antifascismo.