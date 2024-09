Il gesto di Lucrezia dopo la malattia della mamma Dona i capelli per creare parrucche | Potete farlo tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lido di Camaiore (Lucca), 19 settembre 2024 –si è specchiata con piglio vanitoso. Ed era ancora più bella. Perchè quel nuovo taglio a caschetto ha regalato un sorriso ad una delle tante donne costrette dalle lunghe terapie a indossare la parrucca.Santini, 20 anni, studentessa di Giurisprudenza a Pisa, hato i suoi lunghiall’associazione “Una stanza per un sorriso” di Altamura in provincia di Bari che sostiene i pazienti oncologici, compiendo unaltissimo per la sua giovane età, proprio ricordando quanto suaaveva sofferto qualche anno fa, prima di uscire dal tunnel. e così ha aspettato pazientemente per mesi che quei suoicastani si allungassero sempre di più.