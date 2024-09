Hollande ha un piano per tornare all' Eliseo | svelate le mosse della sinistra per il dopo Macron

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) L'ex presidente Francois, eletto deputatoCorrèze come candidato del Nuovo Fronte Popolare (Nfp), si rimette in gioco e si sta riposizionando sulla scena politica francese per puntare nuovamente all'. Ad analizzare la traiettoria del socialistaè un suo collega di partito citato dalla stampa d'Oltralpe, ma in condizione di anonimato. L'ex capo di Stato (2012-2017), 70 anni, «mette giù i suoi sassolini», analizza un socialista che lo conosce bene e non ha «nessun dubbio» sulle sue ambizioni. «Lui ha sempre lo stesso modus operandi: un libro nuovo», aggiunge la stessa fonte. Francoisha infatti pubblicato «La sfida di governare», in cui racconta l'ambiguo rapportocon il potere e il duello tra due sinistre, una radicale, l'altra più riformista.