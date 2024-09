Guardia medica è attivo il 116117 Il debutto con 682 telefonate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024)incoraggiante per il nuovo numero unico europeo gratuitoentrato in servizio a Prato, Firenze e Pistoia. I cittadini hanno imparato subito ad utilizzarlo per mettersi in contatto con lache risponde alla richiesta di bisogni non urgenti offrendo assistenza e consigli. Con questo numero prezioso da tenere bene a mente possiamo chiamare il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nei giorni di festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del mattino del primo giorno feriale. Dalle 20 di lunedì scorso, primo giorno di avvio del servizio alle successive 12 ore, lecomplessivamente prese in carico sono state 682.