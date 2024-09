Giustizia minorile il capo dipartimento Sangermano | Il carcere non può essere abolito ma va ridotto allo stretto necessario – La videointervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 19 settembre 2024) Gli ultimi sette anni li ha passati a Firenze, ricoprendo il ruolo di procuratore del tribunale. Poi, a marzo 2023, il ministero di via Arenula lo chiama a Roma per affidargli l’incarico diper lae di comunità. «Ho riscontrato la presenza la ricorrenza di criticità croniche», esordisce Antonio, mentre fa spazio tra le carte sulla scrivania del suo ufficio. Guarda la telecamera e inizia a elencarle: «La sottovalutazione degli effetti deflattivi che il Covid aveva avuto sui reati», poi riespolosi dopo la fine dei lockdown, «la dismissione di importanti compendi di detentivi», come l’istituto penaledell’Aquila e quello di Lecce, e «l’enorme afflusso in Italia di minori stranieri non accompagnati», che oggi sono pari al 47% dell’utenza carceraria