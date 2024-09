È morto Stefano Cantù l’ultimo gesto di generosità del ciclista investito dal bus | ha donato i suoi organi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Cassano d’Adda – È, il 75enne vittima dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì scorso in corso Europa. L'ultimodella suaè stato l’espianto degli, motivo di vita per la collettività. Classe 1948, avrebbe compiuto 76 il prossimo mese di ottobre, sposato da 52 anni lascia la moglie e quattro figli. Fatale la caduta dalla sua bicicletta dopo l’impatto con il pulmino della linea Z309 Cassano-Trezzo. Il giovane autista, in servizio da una settimana, non ha potuto evitare, secondo le testimonianze, l'impatto del mezzo con ilche viaggiava parallelamente al pulmino.