Carlo Cracco apre un nuovo ristorante Una sfida elettrizzante Sarà una cucina profondamente italiana

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 19 settembre 2024) Terra!, gridò Cristoforo Colombo giungendo in America. Terra, grida più modestamente oggisbarcando a Londra. Dove il 17 ottobre darà il via alla sua collaborazione con ilnello store di Eataly nella capitale britannica, a Bishopsgate, nei pressi di Liverpool Street Station, non lontano dalla City. Il nome è Terra. E lo chef vicentinoa Londra per l’apertura e la mattina terrà uno showcase interattivo su prenotazione al costo di 80 sterline. “È la prima volta a Londra, un po’ di emozione c’è”, ci dice lo chef vicentino, raccontandoci in esclusiva illocale., comeTerra? “Proporrà unain un posto che del resto è un portabandiera dei nostri prodotti. E ciuna bellissima griglia”.Chiin? “L’executive chefGabriele Faggionato, un nostro ragazzo.