Cangiano FdI | da Governo Meloni 25 milioni di euro per impianti sportivi su 26 Comuni Casertani

(Di giovedì 19 settembre 2024) Caserta. “La notizia della firma per l’accordo di Coesione per la Campania, fortemente voluto da Giorgiae da Raffaele Fitto, ha scatenato l’interesse e l’entusiasmo di tantissime Amministrazioni locali, che si vedono finalmente riconosciuto un finanziamento importantissimo per le lorotà. Mi riferisco ai 25didestinati a 26per la riqualificazione e la rigenerazione di. La progettazione in questione risale agli interventi previsti dai bandi afferenti a “Sport e periferie” degli anni scorsi, che avevano visto questifigurare tra quelli idonei ma non finanziati. Questo spiega sia gli importi diversi che la non presenza di tutti idella nostra Provincia.