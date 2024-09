Bridgerton 4 dal set filtrano le prime foto spoiler del ballo in maschera tra Benedict e Sophie

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nonostante la terza stagione disia stata rilasciata da pochi mesi sulla piattaforma streaming di Netflix, le riprese della quarta stagione dell’amatissima serie prodotta da Shonda Rhimes e tratta dai Roma di di Julia Quinn sono già iniziate. Come rivelato dai canali ufficiali della serie, il protagonista della nuova stagione sarà un altro dei figli Violet, ovvero, interpretato da Luke Thompson, il quale dopo anni passati come scapolo impenitente, è ora pronto a mettere la testa a posto e costruire una famiglia. La donna che gli farà perdere la testa èBeckett, interpretata dall’attrice australiana Yerin Ha, nota al pubblico per essere stata tra i protagonisti delle serie Halo e Stan Bad Behaviour. Stando alleindiscrezioni,si incontreranno durante unin, organizzato dalla madre.