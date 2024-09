Basta Spritz ora anche nei bar italiani esplode la Sake mania

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 19 settembre 2024) La tipica bevanda alcolica giapponese ricavata dal riso sta giorno dopo giorno soppiantando in molti locali soprattutto del nord Italia, il nostro tipico aperitivo Una notizia che sicuramente ai più è passata del tutto inosservata. Dallo scorso anno, l’Italia, superando la Gran Bretagna, è diventata il secondo più grande importatore did’Europa per quantità consumata, un particolare che ha portato inevitabilmente molti bar e locali serali ad adeguarsi e farsi trovare pronti per la maggiore richiesta della tipica bevanda Made in Japan. Arriva alin Italia – Cityrumors.it – In occidente il terminesi riferisce al vino di riso la bevanda alcolica ottenuta fermentando il riso, ma questa parola in Giappone vuol dire semplicemente bevanda alcolica e sta ad indicaretutti gli alcolici e superalcolici occidentali.