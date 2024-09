Amadeus contro Stefano De Martino? Il mistero dietro una frase

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 19 settembre 2024) Manca davvero pochissimo all'inizio della nuova avventura disu Nove. Domenica 22 settembre 2024, infatti, andrà in onda la prima puntata della nuova versione de I Soliti Ignoti, targata Discovery intitolata Chissà Chi È. Il presentatore in questi giorni sta condividendo una serie di contenuti volti a pubblicizzare l'evento e rammentare ai suoi fan dei social l'appuntamento con la nuova trasmissione. Tra i vari contenuti pubblicati su Instagram inerenti questa nuova avventura,ha condiviso anche un post alquanto criptico. Nello specifico, ha condiviso un video in cui Zlatan Ibrahimovic pronuncia unadecisamente pungente. Non sembra esserci alcun riferimento calcistico nella condivisione di, dato che la fede sportiva del presentatore è l'Inter.