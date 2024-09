Accampamenti abusivi in strada intorno allo stadio Riviera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il solito gruppo di nomadi provenienti dalla Sicilia è approdato di nuovo lungo lad’accesso alla tribuna nord-ovest dellodelle Palme, in barba ai cartelli che segnalano il divieto di sosta e di campeggio in quella zona. Nella giornata di martedì sono intervenute le pattuglie della polizia locale e del commissariato di pubblica sicurezza per intimare al nutrito gruppo di nomadi che si spasta a bordo di camper e caravan, di sloggiare, ma ieri erano ancora tutti sul posto. Questo nonostante il nuovo intervento delle pattuglie della polizia locale che nelle ultime ore aveva ricevuto una serie di segnalazioni da parte dei cittadini preoccupati per la loro presenza: temono furti, truffe come quelle dello specchietto, truffe agli anziani, simulazioni di reati e quant’altro.