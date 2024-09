A Striscia la Notizia arrivano una velina e un velino

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 19 settembre 2024) Novità ala: fuori due veline, dentro, per la prima volta, unae un. Ad esibirsi in questa nuova edizione, denominata La voce della Complottenza e in partenza lunedì 23 settembre, ci saranno Beatrice Coari e Gianluca Briganti che subentrano così a Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca in carica dal 2022. I due nuovi velini affiancheranno Michelle Hunziker e la new entry Nino Frassica, primi conduttori della 37° edizione del tg satirico di Canale 5. Finalmente dunque “pari opportunità” nei balletti.la2024/2025: chi è il nuovo? Gianluca Briganti, 37 anni, è nato a Viareggio, in Toscana, da mamma cilena e papà napoletano. Fin da bambino ha una forte attitudine per la danza e già a 5 anni balla con la mamma sui ritmi sudamericani. Ciò nonostante, l’unico sport che pratica fino ai 19 anni è il calcio.